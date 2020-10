Mit einem rein französischen Programm wird Christian von Blohn am 10. Oktober an den Seifert-Orgeln des Speyerer Doms zu hören sein. Er springt für den an diesem Termin ursprünglich vorgesehen zweiten Domorganisten Christoph Keggenhoff ein. Der Orgelabend beginnt 19.30 Uhr. Zu Beginn spielt von Blohn die vierte Orgelsinfonie von Louis Vierne als Teil der Gesamtaufführung zum 150. Geburtstag. Daran schließen sich von Olivier Messiaen die zweite „Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité“ und Naji Hakims Variationswerk „Mit seinem Geist“ auf den Choral „Ein feste Burg“ von Luther. Christian von Blohn studierte Kirchenmusik, Musikerziehung und Klavier in Saarbrücken. Er ist seit 1993 der St. Ingberter Dekanatskantor. Außerdem ist er Leiter der dortigen Abteilung des Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts. Mit dem von ihm ins Leben gerufenen Collegium Vocale Blieskastel bringt er seit 25 Jahren geistliche Musik verschiedenster Stilrichtungen zur Aufführung. Daneben hat er nach Unterrichtstätigkeiten an den Hochschulen von Karlsruhe, Trossingen und Mannheim seit einigen Jahren eine Dozentur an der Hochschule für Musik Saar inne. Eine rege Konzerttätigkeit führt ihn durch ganz Europa, dazu kommen zahlreiche CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. Das Praeludium beginnt um 19 Uhr. Vorverkauf über www.reservix.de oder bei den Vorverkaufsstellen von Reservix. Anmeldungen auch im Büro der Dommusik unter Telefon 06232 1009310 oder Mailto: dommusik@bistum-speyer.de entgegen.