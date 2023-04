Der Internationale Orgelzyklus im Dom zu Speyer wird von Domorganist Markus Eichenlaub am Samstag, 22. April, eröffnet. Es gibt neu prominent besetzte Konzerte.

Dass der Internationale Orgelzyklus im Dom zu Speyer in diesem Jahr zum 150. Geburtstag von Max Reger nicht an der Orgelmusik des oberpfälzischen Meisters vorbeigehen kann, versteht sich. Werke von ihm werden in jedem der insgesamt neun Konzerte zu hören sein. Das schon 2016 zum 100. Todestag von Reger seine epochalen Choralfantasien beim Orgelzyklus erklungen waren, hat der Künstlerische Leiter der Reihe, Domorganist, Markus Eichenlaub die Auswahl diesmal auf Regers kleinere, selten zu hörende Stücke begrenzt.

Daneben erklingen in den jeweils etwa 70 Minuten dauernden Konzerten wieder Orgelwerke von der Renaissance bis zur Gegenwart, wobei die eingeladenen Organisten die Alte Musik auch auf der Chororgel mit ihrem mitteltönigen Werk musizieren können.

Sinfonisches zum Auftakt

Zur Eröffnung des Orgelzyklus im Speyerer Dom spielt Markus Eichenlaub allein auf der großen Orgel. Zum Auftakt erklingt am 22. April das 1926 veröffentlichte Symfoniskt Stycke („Sinfonisches Stück“) von dem aus Uppsala stammenden Komponisten, Musikpädagogen und Organisten Harald Fryklöf. Die Komposition ermöglicht harmonische Assoziationen zum Werk Max Regers, von dem der Domorganist das „Ave Maria“ aus den Monologen op. 63 sowie das „Gloria in excelsis deo“ aus den zwölf Stücken op. 59 gewählt hat. Charles-Marie Widors Ostersymphonie „Romane“ basiert auf dem gregorianischen Choral „Haec dies“, der im zweiten Satz in rhapsodischer Form verarbeitet wird. Markus Eichenlaub lässt diesem Teil aus Widors zehnter und letzter Orgelsymphonie zwei Sätze aus dem 1939 veröffentlichten und ebenso an die Osterliturgie anschließenden Zyklus „Les Corps Glorieux“ des französischen Komponisten Olivier Messiaen folgen. Das Werk trägt den Untertitel „Sieben kurze Visionen vom Leben der Auferstandenen“. Mit Sigfrid Karg-Elerts 20-minütiger Introduktion, Passacaglia und Fuge über B-A-C-H setzt der Domorganist einen gewichtigen Schlussakzent unter ein Konzert, das zwar kein Werk des Thomaskantors aufführt, der aber in der Musik der Komponisten von Reger bis Karg-Elert präsent ist.

Gastspiel im Technik Museum

Es wurden wieder herausragende Organistinnen und Organisten für den diesjährigen Orgelzyklus gewonnen. „Jede und jeder von ihnen bringt die Klangvielfalt der Orgeln im Speyerer Dom auf unterschiedlichste Art und Weise zur Geltung“, betont Domorganist Eichenlaub. Er hat wie in den Jahren zuvor unter anderem wieder Preisträger bedeutender Wettbewerbe eingeladen, ebenso Organisten an anderen Kathedralkirchen. Mit dem Organisten an der Kathedrale im südenglischen Chichester wird eine vielversprechende Verbindung zur neuen Partnerstadt von Speyer geknüpft.

Einen besonderen Akzent setzt der französischen Organist Jean-Baptiste Monnot aus Rouen, der im Dom mit einem deutsch-französischen Programm aufwartet und tags darauf in der Raumfahrthalle im Technik Museum Speyer an seiner selbst konzipierten und gebauten Orgel zum Stummfilm „Nosferatu“ live improvisiert.

Musik aus Tschechien

Das zweite Konzert des Zyklus ist Mittwoch, 17. Mai, dem Vorabend von Christi Himmelfahrt. Jaroslav Tuma aus Prag spielt. Er zählt zu den wichtigsten Organisten und spielt neben Bach und Reger Musik aus seinem Heimatland Tschechien, darunter auch eigene Stücke.

Sunkyung Noh aus Korea, die frischgebackene Gewinnerin des diesjährigen Berliner Felix-Mendelssohn-Wettbewerbs, kommt am Samstag, 10. Juni. Das Konzert in Speyer war ein Teil ihres Preises. Sie spielt neben Alter Musik, Bach, Reger und zeitgenössischen Werken natürlich auch Mendelssohn.

Orgelprofessor Matthias Maierhofer, zugleich Organist am Freiburger Münster, verbindet am Samstag, 24. Juni, Gewichtiges von Bach und Reger mit Werken der Renaissance und Moderne.

Jean-Baptiste Monnot ist seit 2015 Titularorganist an der berühmten Cavaillé-Coll-Orgel der Abteikirche St. Ouen in Rouen. Er spielt am Samstag, 22. Juli, im Dom in einem spannenden Programm unter anderem Werke von Jean Guillou, bei dem er Assistent war, und dessen Bearbeitung der Triosonate aus dem „Musikalischen Opfer“ von Bach. Franz Liszts Variationen über „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ in der Orgelbearbeitung von Marcel Dupré beschließen das Konzert.

Monnot ist Initiator und Erbauer der L’orgue du Voyage, der Reiseorgel, die aus mehreren Modulen mit verschiedenen Pfeifenbaureihen besteht und in einem Transporter überall mitgenommen und aufgebaut werden kann. An dieser, seiner Orgel wird er am 23. Juli um 19 Uhr in der Raumfahrthalle im Technik Museum Speyer zum Stummfilm „Nosferatu“ live improvisieren.

Organist aus Chichester

Ignace Michiels aus Brügge kommt am Samstag, 12. August, nach Speyer, und spielt im Dom ein vielfältiges Programm mit Werken aus vier Jahrhunderten.

Aus Speyers neuer Partnerstadt Chichester kommt am Samstag, 16. September, Charles Harrison, der unter anderem Musik von den britischen Inseln zu Gehör bringt – angefangen von William Byrd und mit Sir Charles Villiers Stanfords Fantasia and Toccata als Schlussstück.

Die slowakische Organistin Zuzana Ferjencíková spielt am Samstag, 14. Oktober. Sie wird neben der Darbietung symphonischer Orgelmusik als Gewinnerin des Internationalen Orgelimprovisationswettbewerb Haarlem von 2004 auch ihre improvisatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Jaroslav Tuma, der im Mai spielt, hat den Wettbewerb in den Niederlanden übrigens 1986 gewonnen.

Den Abschluss des Orgelzyklus bestreitet Christoph Keggenhoff, der sich mit diesem Konzert als Zweiter Domorganist und Orgelsachverständiger aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet. Sein Konzert ist am Samstag, 4. November, und bringt unter anderem Bachs Fantasia et Fuga in g BWV 542 und die Sonate Nr. 3 a-Moll op. 23 von August Gottfried Ritter. Sein Reger-Stück ist gegen Ende des Jahres „Weihnachten“ aus den sieben Stücken op. 145 Nr. 3.

Info

Das Orgelkonzert mit Markus Eichenlaub am 22. April beginnt um 19.30 Uhr. Auch die folgenden Orgelkonzerte im Dom beginnen um 19.30 Uhr. Ein einführendes Gespräch mit dem Domorganisten findet ab 18.45 Uhr auf dem Chorpodest im Königschor statt. Die Eintrittskarte kostet 15 Euro (ermäßigt fünf Euro). Bei freier Platzwahl öffnet die Abendkasse um 18.30 Uhr. Im Vorverkauf sind Tickets erhältlich in der Dom-Info neben dem Dom, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online bei reservix.de und beim RHEINPFALZ Ticket Service, Fon 0631 3701-6618.