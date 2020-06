Die musikalischen Abendandachten in den evangelischen Kirchen in Speyer werden am kommenden Sonntag, 7. Juni, um 18 Uhr in der Johanneskirche in Speyer-West fortgesetzt.

Zum Trinitatisfest an diesem Sonntag spielt mit Robert Sattelberger ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach, darunter Präludium und Fuge Es-Dur, die Triosonate Es-Dur und weitere Choralbearbeitungen. Die Liturgie hält Pfarrer Udo Müller, es gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Als Musik zum Sonntag Exaudi hat Sattelberger an der Kleuker-Orgel der Speyerer Gedächtniskirche auf dem YouTube-Kanal Musik an der Gedächtniskirche Speyer von Gaston Litaize dessen Prélude et danse fuguée aufgenommen. Als Musik zu Pfingsten ist seit 1. Juni in dieser Playlist von dem vor 250 geborenen Johann Christian Heinrich Rinck Rondo-Allegretto aus dem Konzert F-Dur „Flötenkonzert“ op. 55 online. Es spielt hier an der Kleuker-Orgel Willem Balk.

Auf YouTube ist unter https://youtu.be/4OWG8Lunjt8 jetzt auch ein spezielles Video zu sehen, bei dem für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene die Orgelsituation in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche erklärt wird. Gespendet kann für die neue Orgel über den Bauverein der Dreifaltigkeitskirche unter DE90 5479 0000 0000 0274 80 bei VR Bank Kur- und Rheinpfalz.