Die Reihe der musikalischen Abendandachten in den evangelischen Kirchen der Stadt wird am Sonntag, 9. August, um 18 Uhr in der Christuskirche Speyer-Nord fortgesetzt. Robert Sattelberger entführt die Zuhörer auf eine Reise ins musikalische Orgel-Spanien, die Lesungen hält Pfarrerin Heike Kronenberg. Es erklingen typisch spanischen Orgelformen wie Tiento, Battaglia, Himno, Pasacalles und Ofertorio von Pablo Bruna, Antonio de Cabezon, Correa de Araujo, Juan Cabanilles und Hilarion Eslava. Sattelberger wird jeweils kurz in die Werke einführen, die Rundorgel der Christuskirche bietet mit ihrem „Spanisch-Regal“-Register beste Vorraussetzungen für die Aufführung dieser Werke.