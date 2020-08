Am 22. August um 19.30 Uhr im Dom zu Speyer beim Orgelkonzert von Jens Korndörfer aus der Coca-Cola-Stadt Altanta gibt es auch Musik von „richtigen Profis“ wie Louis Vierne, dessen zweite Suite im Rahmen des ihm gewidmeten Zyklus’ erklingen wird. Es gibt unter anderem aber auch ein Werk eines Versicherungsvertreters, nämlich Variationen über die damals gültige amerikanische Nationalhymne, die musikalisch auch die noch heutige englische ist (und die es einst auch in Preußen, der Schweiz oder Liechtenstein war). Charles Ives, von dem hier die Rede ist, war neben seinem Brotberuf auch als Organist tätig. Und er war natürlich kein Amateur, sondern ein wahrer Meister und einer der originellsten und innovativsten Komponisten nicht nur der USA, sondern der ganzen neueren Musikgeschichte. Er war ein Zeitgenossen Viernes (nur vier Jahre jünger), aber kein Spätromantiker mehr, sondern ein Urvater der Avantgarde mit kühnen, zukunftsweisen Lösungen. Der heutige Abend dürfte also sehr spannend werden. Für die Zugabe habe ich auch schon einen Vorschlag, eigentlich ein „Muss“ bei diesem amerikanischen Programm: den Marsch „Stars and Stripes Forever“ von Sousa. Der macht sich ganz prächtig auf der Orgel.