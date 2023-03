PalatinaKlassik beginnt sein neues Programm mit einem Orgelkonzert am 2. April, Palmsonntag, um 16 Uhr in St. Otto in Speyer-West. Leo Kraemer spielt. Ende April dirigiert er dann Händels „Messias“ dort.

Ganz im Zeichen des Beginns der Karwoche steht das Orgelkonzert mit dem früheren Domorganisten Leo Kraemer am 2. April. Der international renommierte und gefragte künstlerische Leiter von PalatinaKlassik improvisiert zu Beginn über die Themen von „Hosianna dem Sohne Davids“ und „O du hochheilig Kreuze“. Er spielt dann Passionschoräle aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach und die zweite Orgelsonate von Felix Mendelssohn sowie dessen Choral und Variation „Herzlich tut mich verlangen“. Ferner erklingen drei Meditationen aus dem 1939 von Olivier Messiaen komponierten Orgelzyklus „Les corps glorieux“. Zum Abschluss spielt Kraemer das von Mendelssohn in Speyer komponierte d-moll-Präludium.

Aller guten Dinge sind drei: Musste im vergangenen Jahr die Aufführung des „Messias“ von Georg Friedrich Händel zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins PalatinaKlassik zunächst wegen Corona abgesagt werden, so fiel die auf November verschobene Aufführung den Energieeinsparungen zum Opfer. Nun soll das PalatinaKlassik-Jubiläumskonzert am Sonntag, 30. April, um 16 Uhr in St. Otto stattfinden. Eine zweite Aufführung ist zu den Feiern „875 Jahre Klosterkirche Eußerthal“ am 29. Mai (Pfingstmontag) um 16 Uhr in der ehemaligen Abteikirche Eußerthal.

Hochrangige Solisten

„Dieses Oratorium übertrifft alles, was in dieser Art je in diesem oder einem anderen Königreich aufgeführt wurde“, jubelte die Presse, als Händel am 13. April 1742 mit seinem neuen Werk in Dublin gastierte. Für dieses Werk, das bis heute zu den populärsten Beispielen von Musik des christlichen Abendlandes gehört, hat Kraemer wieder hochrangige Solisten verpflichtet. Es musizieren das PalatinaKlassik-Vokalensemble, der Philharmonische Chor an der Saar, die PalatinaKlassik-Kammerphilharmonie mit Ekaterina Kuridze, Sopran, Victoria Real, Alt, Daniel Wagner, Tenor und Heikki Kilpeläinen, Bass. Die Leitung hat Leo Kraemer.

Info

Karten für das Orgelkonzert gibt es zu zwölf Euro (Schüler und Studenten acht Euro unter 06232 36225 oder palatinaKlassik@t-online.de und an der Tageskasse.