Ein schlüssig konzipiertes und beziehungsreich erklärtes Orgelkonzert bot Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger am Karfreitag an der großen Orgel in der gut besuchten Speyerer Gedächtniskirche. Das Programm war zudem hochaktuell.

Dieser Karfreitag war vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine von besonderer Brisanz und Anlass für vielerlei Reflexionen über die brennende Aktualität der Leidensgeschichte.