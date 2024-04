Ein besonderes Ereignis erlebten die Gäste der St. Dominikus Stiftung Speyer in St. Bernhard. Ein festliches Orgelkonzert mit Florian Wilkes, das nicht nur das 20-jährige Bestehen der Stiftung zelebrierte, sondern auch zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten für ihre ehrenamtliche Arbeit im Vorstand ehrte.

Ministerpräsident a. D. Bernhard Vogel und Weihbischof Otto Georgens wurden für ihren bedeutenden Beitrag zum Wirken der St. Dominikus Stiftung gewürdigt. Durch das Programm führte die Geschäftsführerin der Stiftung, Katrin Tönshoff. Der renommierte Konzertorganist Florian Wilkes verstand es gekonnt, mit seinem virtuosen Spiel die festliche Atmosphäre zu prägen. Geboren 1962 in Dortmund und aufgewachsen in Berlin, hat Wilkes sich als herausragender Musiker auf nationaler und internationaler Ebene einen Namen gemacht. Seine musikalischen Reisen führten ihn von den Kathedralen Berlins bis zu den bedeutendsten Konzertsälen der Welt, etwa Washington, New York City, London oder Paris.

Florian Wilkes' einfühlsames Spiel erweckte die Orgel von St. Bernhard zum Leben erweckt und nahm die Zuhörer auf eine klangvolle Reise von Johann Sebastian Bach bis Louis Vierne in beeindruckender Weise mit. Belohnt wurde der virtuose Künstler Wilkes am Ende seines Spiels von den rund 250 Zuhörern mit „Standing Ovations“, so das noch mit einer Zugabe freudig nachgespielt werden musste. Seine Interpretationen und sein sensibles Gespür für die Vielfalt der Orgelmusik machten Wilkes zu einem der gefragtesten Künstler seiner Generation.

Großer und herzlicher Dank

Die Laudatio für Bernhard Vogel und Weihbischof Otto Georgens übernahm die Vorstandsvorsitzende der St. Dominikus Stiftung Schwester Gertrud Dahl OP. Mit großem und herzlichem Dank würdigte sie deren langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand. Beide hätten sie maßgeblich dazu beigetragen, die Vision und Mission der Stiftung zu verwirklichen. Ihre unermüdliche Arbeit im Dienst der Gemeinschaft verdiene höchste Anerkennung und Dankbarkeit. Die St. Dominikus Stiftung Speyer freue sich aber darüber, dass beide Herren auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand der St. Dominikus Stiftung Speyer weiter freundschaftlich verbunden bleiben wollen.

Die erlösten Spenden nach dem Konzert gehen an gemeinnützige Schul-Projekte wie die Anschaffungen für den Instrumentenfundus.