In der Speyerer Gedächtniskirche spielt Arvid Gast an den beiden Orgeln im Rahmen der Konzertreihe mit deutschen Orgelprofessoren.

In der Passionszeit in diesem Jahr geben sich renommierte deutsche Orgelprofessoren in der Speyerer Gedächtniskirche die Klinke oder vielleicht sachgerechter gesagt die Orgelschlüssel in die Hand. Als vierter beeindruckte am Sonntag Laetare Arvid Gast aus Lübeck.

Begonnen hatte die Reihe mit einem spektakulären Konzert von Martin Sturm aus Weimar, der von Mozart bis zur Moderne teils ungewöhnliche Werke vor über 400 Gästen spielte. Dann waren Christoph Bossert vom Main aus Würzburg und Johannes Geffert vom Rhein aus Bonn in der Gedächtniskirche der Protestation da. Nun kam vor ebenfalls großem Publikum ein namhafter Organist von den malerischen Gestaden des Trave aus dem Norden: Arvid Gast aus Lübeck, Professor an der dortigen Musikhochschule (die direkt an der Trave liegt) und Titularorganist zu St. Jakobi (mit dem nördlichsten der legendären sieben Türme der Hansestadt). Die Jakobikirche, eine der bedeutenden historischen lübschen Kirchen im Unesco-Weltkulturerbe, hat vier Orgeln, darunter auch solche mit Wurzeln in der Gotik.

Dramatische Spannung

Arvid Gast spielte drei Werke in Speyer, alles sehr gewichtige. Er begann an der Klais-Orgel im Chor mit Bach und mit dessen Toccata, Adagio und Fuge C-Dur von Bach BWV 564. Er verwies in seiner Einführung auf die Kleingliedrigkeit in der Toccata – und so spielte er denn auch den Satz sehr prägnant und beredt, aus der quasi fragmentierten Motivik des Stückes eine immense dramatische Spannung entwickelnd. Das melodische Adagio spielte er dagegen sehr weich und fließend mit einem großen Atem. Die expressive Harmonik am Schluss exponierte er sehr nachdrücklich, ehe er die abschließende Fuge mit Feuer und sehr brillant musizierte.

Die geglückte Verbindung von Klarheit im Satz, Beredsamkeit im Ausdruck sowie Klangsinnlichkeit und Brillanz prägte sein absolut erstklassiges Orgelspiel auch im Folgenden auf den Stücken an der großen Kleuker-Orgel auf der Westempore.

Zuerst spielte der dort ein modernes Orgelwerk mit „B-A-C-H. Hommage à ...“ von Zsigmond Szathmáry. Das Stück des bekannten zeitgenössischen Organisten und Komponisten ist weder eine Bach-Paraphrase noch ein Stück über die vier Noten aus dem Namen des Thomaskantors. Es ist vielmehr eine moderne Orgelmusik von bestechender Vielfalt der Klangvisionen, von ständig wechselnden musikalischen Charakterbildern und von einer riesigen Palette an dynamischen Nuancen. Arvid Gast reizte diese Fülle an Impressionen mit großer Virtuosität und Aura aus.

Prachtvolles Werk

Die halbstündige Orgelsonate G-Dur von Edward Elgar erklang zuletzt 2019 in Speyer im Dom mit Simon Johnson (damals noch Organist in St. Paul’s). Arvid Gast war ebenso ein überzeugender Anwalt für das prachtvolle Werk. Er spielte es ausgesprochen flüssig und farbenreich, dazu schlüssig in der Auffächerung der Form sowie in jedem Takt verbindlich und transparent. Das Andante espressivo machte er – wie in seiner Einführung gleichsam versprochen – zu einem berückenden Cantabile von edler Empfindung. Und ohne jede simple Effekthascherei, aber sehr kunstvoll war das Finale bei ihm ein mitreißendes Feuerwerk auf der Orgel.

Info

Zum Abschluss der Gastspiele kommt am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr Helmut Deutsch, Professor aus Stuttgart, in die Speyerer Gedächtniskirche. Er spielt unter anderem die c-moll-Passacaglia von Bach in der Bearbeitung von Liszt und mit dessen Schülers Julius Reubkes „Der 94. Psalm“ eines der monumentalen Orgelwerke der Romantik. Der Eintritt ist frei.