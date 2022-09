Ein einziges Werk steht auf dem Programm des nächsten Konzerts, das der Internationale Orgelzyklus im Dom zu Speyer präsentiert: Die Symphonie Nr. 1 in E-Dur von Hans Rott. Der Schweizer Organist Andreas Jetter bietet eine Orgelfassung des Werkes am Samstag, 10. September, 19.30 Uhr, auf der Orgelanlage im Dom. Der 1858 in Wien geborenen österreichische Komponisten und Organist Hans Rott war ein Freund Gustav Mahlers, der dessen Musik sehr schätzte. Rotts Lebensumstände waren schwierig. Er kam als junger Mann in die Niederösterreichische Landes-Irrenanstalt, wo er 1884 im Alter von erst 25 Jahren starb. Andreas Jetter ist seit 2010 Dommusikdirektor im schweizerischen Chur, wo er sich für die Chorarbeit und Orgelmusik an der Bischofskirche verantwortlich zeichnet. 2013 wurde er zusätzlich als Kantor ans Münster Unserer Lieben Frau in Radolfzell berufen. Vor dem Orgelkonzert ist um 18.45 Uhr das Praeludium auf dem Königschor. Karten sind im Vorverkauf in der Dom-Info sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter rheinpfalz.de/ticket.