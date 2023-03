Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Worte und Töne wurden eng verzahnt: Uwe Rauschelbach überzeugt mit geläufigem Spiel an den Orgeln der Gedächtniskirche in Speyer am Pfingstsonntag.

Mit souveränem und klangsinnigem Spiel an den beiden Orgeln der Gedächtniskirche überzeugte Organist und Musikjournalist Uwe Rauschelbach in der jüngsten, liturgisch von Kirchenpräsident