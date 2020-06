Ausflug in den sinfonischen Olymp : Beim ersten Orgelkonzert im Dom nach der Corona-Abstinenz brillierte Axel Flierl mit Werken der Spätromantik

Die Zuhörerschar im Dom war am Samstagabend – gemessen an den Corona geschuldeten „Leerständen“ der letzten Wochen – auf die aktuell erlaubten Messzahl angewachsen. Ein geradezu herzerwärmender Anblick beim ersten in einer Reihe von Orgelkonzerten, die jetzt auch wieder unter diesem Namen firmieren dürfen.

Platz genommen auf der Bank der großen Orgel hatte Axel Flierl, Organist der Basilika zu Dillingen an der Donau und einer der jüngeren in der Riege der international reputierten Künstler der Königsdisziplin – ein erklärter Kosmopolit, künstlerisch wie pädagogisch, aber auch mit starker Verwurzelung in seiner Augsburger Heimatregion, die er unter anderem alljährlich mit einem internationalen Orgel-Festival bereichert.

Sinfonische Landschaften

Unter der Überschrift „Sinfonische Landschaften“ hatte Flierl subsummiert, was er an Werken von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Louis Vierne im Notengepäck führte. Letzterer, dessen 150. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird, steht auf dem Podest des Shooting-Stars der kompletten Konzertreihe. Diesmal bildete seine dritten Sinfonie den grandiosen Abschluss des Programms.

Ins Zentrum seiner Werkfolge allerdings hatte der virtuose Tasten- und Pedalkünstler einen Komponisten des 20. Jahrhunderts verfügt, der im Konzertbetrieb eher weniger präsent, dennoch mit einem durchaus nennenswerten und vor allem stilistisch eigenwilligen Oeuvre katalogisiert ist. Über ihn, Karl Höller, Professor an den Musikhochschulen Frankfurt und später München, wo er in den 1950er Jahren auch zum Präsidenten berufen wurde, hat Axel Flierl viel geforscht, schließlich auch promoviert. Und wie sehr ihm die Publikation von dessen Werken am Herzen liegt, vermittelte seine umfängliche Eloge im Programmheft, mehr noch seine emphatisch verbindlichen Interpretation der „Ciacona op. 54“ des Münchener Meister, uraufgeführt 1949. Sie bildete das eindrucksvolle Kernstück des Abends.

Freudige Entdeckung

Eindrucksvoll vor allem deshalb, weil die technisch nicht wenig anspruchsvolle Komposition zum einen handwerklich ihre barocken Lehrmeister – Sweelinck, Buxtehude, Bach –, und im dramatischen Entwurf die Affinität zur spätromanischen Weitläufigkeit eines Max Reger erst gar nicht verleugnen will; dabei aber ihre ganz eigene Ausdrucksweise findet, die bei allem Verharren im Tonalen mit ausgespochen schillernden harmonischen Rückungen, melodischem Esprit und spannenden rhythmischen Ausflügen auch in Nebengenres prunkt. Man ist ihm ausgesprochen gerne begegnet, diesem Karl Höller, zumal in der kraftvoll registrierfreudigen Wiedergabe durch seinen Interpreten.

Zum Entree hatte Axel Flierl zwei Bearbeitung zu Werken Johann Sebastian Bach ausgesucht; das klappte in der überbordenden Dom-Akustik allerdings nur bedingt. Ganz gut ließ sich die vom Interpreten sehr behutsam und pastos in Szene gesetzte „Sicilienne“ aus BWV 1031, in der Transkription von Louis Vierne, verfolgen. Bei der Sinfonia D-Dur aus der berühmten Ratswahl-Kantate „Wir danken Dir, Gott“ freilich – eingerichtet hat sie Marcel Dupré - , zumal in dem frischen, der Komposition durchaus angemessenen Tempo, verschwammen die Konturen im halligen Raum leider zu einem undeutlichen Klangkonvolut.

Mitreißende Orgel-Kunst

Franz Liszt dagegen, seine „Evocation à la Chapelle Sixtine“ mit ihrem düster dramatischen, an den Barockmeister Gregorio Allegri angelehnten „Miserere“ und der erlösende Reminiszenz an das Mozart“sche „Ave Verum Corpus“ füllte den Kirchenraum in Flierls zupackender, aber auch sehr schattierungsreicher Wiedergabe sozusagen mit ganz großem Kino.

Und erst recht dann in Schlussteil, mit Louis Viernes Symphonie Nr. 3 op. 28, deren fünf Sätze den orchestralen Kosmos nach allen Regeln der Orgel-Kunst mit Siebenmeilen-Stiefeln, gleichwohl spektakulären Momenten des Innehaltens zu durchmessen scheinen. Allegro Maestoso und Final, die Ecksätze – Flierl tauchte sie in grandiose Klangräusche und harsche Rhythmen, verschattete Cantilène und das düster melancholische Adagio dagegen in dunkle, dabei durchaus warme Farben, bestückte den kapriziösen Mittelsatz wiederum mit denkbar sprachgewaltigem Esprit und pianistischer Eloquenz. Das war ganz große, mitreißende Orgel-Kunst. Und eines lange währenden Beifalls würdig.