Im Nachklang zu der gelungenen Aufführung der Matthäuspassion am Palmsonntag in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer mit der Speyerer Kantorei spielt Robert Sattelberger ein Orgelkonzert am kommenden Karfreitag, dem 29. März um 17h in der Gedächtniskirche. Es erklingen die „Kurzformen“ beider Bach-Passionen: Phantasie und Fuge g-moll BWV 542 zur Johannespassion und Praeludium und Fuge e-moll zur Matthäuspassion. In der Mitte steht Franz Liszts „bestes“ Orgelstück: „Weinen Klagen Sorgen Zagen“ Präludium nach Bach, basierend auf dem „Crucifixus“-Thema der h-moll-Messe. Der Eintritt ist frei und dient der Refinanzierung der Matthäuspassionsaufführung.