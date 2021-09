Am Sonntag, 3. Oktober, wird die neue Chororgel in der Gedächtniskirche in einem Festgottesdienst ihrer Bestimmung übergeben – das Abendkonzert erinnert gleichzeitig ans 70jährige Bestehen der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz

Drei Monate nach Fertigstellung hatte sie – Corona geschuldet - auf Debüt und feierliche Inthronisation warten müssen: Am Sonntag zu Erntedank nun, 3. Oktober, wird die neue Chororgel in der Gedächtniskirche in einer kleinen Festmeile mit Gottesdienst, Führung, Konzert in Dienst gestellt. Ein Orgelkonzert am 10. Oktober beschließt die Feiern.

Die Einweihung des Instruments der renommierten Bonner Firma Klais, das über 25 Register verfügt, geschieht im Rahmen eines Festgottesdienstes, Beginn 10 Uhr. Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst wird predigen, Dekan Markus Jäckle übernimmt den liturgischen Teil. Den Akt der Einweihung zelebriert der Dezernent für Kirchenmusik, Oberkirchenrat Manfred Sutter. Er ist es auch, der gegen Ende der Feier den langjährigen und verdienten Orgelbausachverständigen der Landeskirche, Gero Kaleschke, aus dem aktiven Dienst verabschieden wird.

Sachverständiger wird verabschiedet

In die musikalische Gestaltung des Gottesdienses eingebunden sind Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald an der Orgel, sowie Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger, der mit seiner Speyerer Kantorei wieder Chormusik erarbeitet hat. Ähnliches gilt für den Posaunenchor Speyer unter Leitung Philipp Neidig. Und nicht zuletzt wird Gero Kaleschke im Vorfeld seiner Ehrung auf der neuen Klais-Orgel eine Kostprobe seiner Improvisationskunst geben, die neben seiner profunden Sachkenntnis in Sachen Pfälzischer Orgellandschaft als kaum minder spektakulär gilt.

Die konzertanten Qualitäten des neuen Instruments sollen beim Konzert um 19.30 Uhr besonders eindrücklich demonstriert werden. Robert Sattelberger wird eines der „Leuchtturmwerke“ von Johann Sebastian Bach, Fantasie und Fuge g-Moll, sowie den Solo-Part im faszinierenden Konzert g-Moll für Orgel, Streichorchester und Pauken von Francis Poulenc spielen.

Eingebunden in die aparte Programmfolge ist die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz. Sie feiert in diesem Jahr ihr 70jähriges Bestehen. Das eigentlich geplante große Projekt, Mendelssohns „Lobgesang“ und die Uraufführung des „Gloria“ von Frederic Sixten, soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Die Maus öffnet Türen

Dafür wird diesmal das spritzige „Gloria“ von John Rutter, begleitet von (wenigen) Blechbläsern, Percussion und Orgel erklingen, eine dankbare, fesselnde Aufgabe für den Chor. Die Hymne „Herr, wir trau’n auf Deine Güte“ von Felix Mendelssohn, dazu zwei Psalmen des vor 200 geborenen jüdischen Komponisten Louis Lewandowski, die Steuerwald für Solo, Chor, Bläser, Percussion und Orgel eingerichtet hat ergänzen die vokale Werkfolge. Solistin ist jeweils die Mezzosopranistin Nora Steuerwald. Bestens vertraut mit dem Oratorienfach hat die Nachwuchssängerin mittlerweile auch im Bereich Opern an bedeutenden Häusern erfolgreich debütiert. Bewährtes Begleitorchester ist die Kammerphilharmonie Mannheim, die Gesamtleitung hat Jochen Steuerwald.

Wer mal „backstage“ so ein bisschen auf Orgelerkundung gehen möchte, der sei auf den „Tür-öffner-Tag“ von 12 und 14 Uhr verwiesen. Und keine Geringere als die berühmte kluge „Maus“ aus den WDR-Studios lädt dazu ein und begleitet speziell Kinder und Familien zu einer spannenden Tour in, um und mit der neuen Orgel, die so geheimnisvoll hinter dem Altarretabel residiert. Aber dann doch so mächtig erklingt.

Orgelkonzert zum Abschluss

Ein Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn, Gottfried Ritter, Bach, Schubert und Max Reger wird die Festwoche abrunden. Zu Gast auf den Bänken sowohl der Klais-Neuheit als auch der großen Kleuker-Orgel ist am 10. Oktober, 18 Uhr, der Organist, Komponist, Musikforscher und weltweit tätige Dozent Christoph Bossert. Verwiesen sei auch auf das 30 Seiten starke Programmbuch, das in Begleitung der Veranstaltungen allerlei Wissenswertes rund um die Orgel-Geschichte(n) in der Gedächtniskirche liefert.

Info

Karten zum Konzert der Jugendkantorei, das als Vorkonzert bereits am 2. Oktober, 18 Uhr, in der Stiftskirche Kaiserslautern zu hören ist, sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich unter: tickets.kirchenmusikpfalz.de oder direkt im Amt für Kirchenmusik, Roßmarktstr. 4, in Speyer, Telefon 06232 667-403 .