Am 22. Juli spielt der französischer Star-Organist Jean-Baptiste Monnot im Dom auf den Orgeln dort – und einen Tag später tritt er an seiner Reiseorgel im Technik Museum Speyer auf und improvisiert live zum Stummfilm „Nosferatu“.

Wenn der französische Organist Jean-Baptiste Monnot aus Rouen in der Normandie zu zwei Konzerten nach Speyer kommt, dann bringt er im „Reisegepäck“ seine eigene Orgel mit. Die aus unterschiedlichen Modulen bestehende Reiseorgel hat er selbst konzipiert und gebaut. Dieses außergewöhnliche Instrument ist an einem ebenso außergewöhnlichen Ort zu erleben: am Sonntag, 23. Juli, wird Monnot in der Raumfahrthalle des Speyerer Technik Museums zum Stummfilm „Nosferatu“ live auf seiner Orgel improvisieren.

Bereits am Abend zuvor, am Samstag, 22. Juli, ist der Titularorganist der Abteikirche St. Quen in Rouen im Rahmen des „Internationaler Orgelzyklus Dom zu Speyer“ zu hören. Dieses Konzert wird er nicht auf seiner eigenen Orgel darbieten, sondern auf der 8000 Pfeifen umfassenden Orgelanlage im Kaiserdom präsentieren. Auf dem Programm stehen Max Regers „Trauerode“, Marcel Duprés Präludium und Fuge in H-Dur, eine Orgelbearbeitung des „Musikalischen Opfers“ von Johann Sebastian Bach und zwei Stücke des 2019 verstorbenen Komponisten Jean Guillou, dessen persönlicher Assistent Monnot war. Der Orgelabend endet mit der Bearbeitung von Franz Liszts Variationen über den ersten Satz der Bach-Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“.

In New Orleans und Rouen

Jean-Baptiste Monnot hat seine Orgelkarriere bereits im Alter von 15 Jahren begonnen. Seine Studien schloss er jeweils mit Auszeichnung ab. Unter anderem wurde er zum „Artist in Residence“ an der Kathedrale St. Louis in New Orleans ernannt. Seit 2016 gibt er internationale Meisterkurse an der weltberühmten Cavaillé-Coll-Orgel der Abteikirche in Rouen.

Seine „Orgue du voyage“ (Reiseorgel) entwickelte Monnot 2014. Das Instrument kann auf Konzertreisen mitgenommen und innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden. Durch die Flexibilität der einzelnen Elemente kann die Orgel an jedem Ort neu zusammengesetzt und je nach Räumlichkeit individuell aufgebaut werden. Mit Monnots Konzert erlebt das Technik Museum Speyer eine Premiere.

Das Orgelabend im Dom beginnt am Samstag, 22. Juli um 19.30 Uhr. Ein einführendes Gespräch mit dem Organisten findet bereits um 18.45 Uhr auf dem Chorpodest Königschor der Kathedrale statt. Karten im Vorverkauf unter www.reservix.de. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet.

Im Technik Museum heißt es „Film ab“ am Sonntag, 23. Juli, um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf sind ausschließlich über technik-museum.de/stummfilm zu beziehen. An der Abendkasse sind zudem ab 18 Uhr Karten erhältlich.