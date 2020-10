Eine Rundfahrt – mit Maske – der Reihe „Fahrrad!-Freitag“ des Vereins Inspeyered und der Initiative Verkehrswende startet am Freitag, 9. Oktober, 18 Uhr, am Pilgerdenkmal. Ausfallen muss jedoch ein besonderer Programmpunkt: Der Speyerer Bühnentänzer Michael Bronczkowski hatte professionelle Tänzer eingeladen und eigens eine Choreografie entwickelt, um die Veranstaltung mit Auftritten an markanten Plätzen aufzuwerten. Das Ordnungsamt habe diese Vorführungen untersagt, so Bronczkowski. Hintergrund sei, dass wegen der Corona-Gefahren Menschenansammlungen vermieden werden sollten.