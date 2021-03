Zusätzlichen Kontrollaufwand gibt es für die Stadtverwaltung, seit sie die bisher in der Maximilianstraße und dem direkten Umfeld geltende Maskenpflicht ausgeweitet hat. Seit Jahresbeginn hat sie 121-mal Verwarngelder von 50 Euro wegen Verstößen kassiert.

Die Pflicht zu einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt seit dieser Woche auch über den Postplatz hinaus in der Gilgenstraße sowie auf dem Berliner Platz in Speyer-West (wir berichteten). Die Stadt begründet das mit dem Betrieb dort, der angesichts der Corona-Lage weitere Vorkehrungen erfordere. Für den bisherigen Maskenpflicht-Bereich – zu dem unter anderem Spielplätze und Geschäfte kommen – bilanziert die Stadt seit Jahresbeginn wegen Verstößen 121 kostenpflichtige Verwarnungen und 828 Belehrungen.

Größere Ansammlungen aufgelöst

Auch am Wochenende ist bei gutem Wetter wieder einiges hinzugekommen. Am Samstag wurden laut Stadtverwaltung 16 Spielplätze kontrolliert und 43 Belehrungen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht ausgesprochen. 26 weitere Belehrungen stehen demnach für die Innenstadt in der Bilanz. In einem kontrollierten Supermarkt habe es keine Beanstandungen gegeben. Für Sonntag meldet das Ordnungsamt 41 Belehrungen auf 14 Spielplätzen und 45 in der Innenstadt. „Außerdem wurden drei größere Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum aufgelöst“, so Sprecherin Lisa Eschenbach.