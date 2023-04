Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Stimmung wird merklich anders.“ Nicht nur Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) atmete auf angesichts des tollen Wetters und der Lockerungen diese Woche. So konnte sie auch über eine problematische Begegnung wenige Tage zuvor milde lächeln.

Der Brief erreichte die RHEINPFALZ-Redaktion am Dienstag. Überschrift: „Leserbrief, Entschuldigung an Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler“. Unterschrift: Schwester Magdalena.