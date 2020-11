Bei der am Mittwoch, 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, startenden Aktion „Orange the World“ erstrahlen in Speyer mindestens 15 Gebäude und Sehenswürdigkeiten in Orange. Seit dem RHEINPFALZ-Bericht vom 16. November über die bis 10. Dezember laufende Kampagne haben sich zu den ursprünglich 14 Teilnehmern zwei weitere gesellt, wie Christa David-Wadle am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt hat. „Der Weltladen und die neue Restobar Sux von Philipp Rumpf sind mit dabei. Sie beleuchten gemeinsam ihren Tordurchgang und werden auch Bierdeckel mit Informationen zu den Orange Days ausgeben“, sagt die Präsidentin des Clubs Soroptimists International Speyer. Die Soroptimists und die Zontians Speyer-Germersheim organisieren die internationale Aktion „Orange the World“ auf Initiative der UN gegen Gewalt an Frauen in der Stadt gemeinsam.

Weitere Kampagnen

Die beiden Serviceclubs für Frauen haben darüber hinaus eigene Kampagnen gestartet, um auf das Problem Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen: Bierdeckel (Soroptimists) und Brötchentüten (Zontians) mit Hinweisen auf das Thema und Infos zu Hilfsangeboten. Nach Auskunft von David-Wadle hätten sich an „Orange the World“ gerne noch zwei weitere Einrichtungen beteiligt, doch technische Schwierigkeiten hätten das für 2020 verhindert. Mit dabei sind diesmal neben Weltladen und Restobar außerdem der Kaiserdom mit dem Eingangsportal (nur am 25. November), die Gedächtniskirche, das Stadthaus, das Altpörtel, die Alte Münz, das Historische Museum, das Technik-Museum mit dem Jumbo-Jet, die Galerie Kulturraum, das Schuhhaus Bödeker, der Spei’rer Buchladen, die Lokale Philipp Eins und Piccolo Emporio, die Mensa der Rentenversicherung und der Wasserturm.