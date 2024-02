Einmal mehr volle Ausbeute für das Purrmann-Gymnasium Speyer: Beide Teams der Coaches Conny und Kristin Wolff vom TV Schwegenheim sicherten sich am Donnerstag in den Wolfstein den Landessieg von Jugend trainiert für Olympia: „Mit wirklich großem Abstand von sieben Punkten“, so Conny Wolff im Gespräch mit unserer Zeitung.

Parallel kehrten die Skilangläufer der Schule vom Bundesfinale aus Oberstdorf zurück. Schon sitzen die Jüngeren der Altersklasse III auf gepackten Koffern für ihren Entscheid in Berlin (Dienstag, 23., bis Samstag, 27. April). Wer hält sich noch dort auf? Ihre Volleyballerinnen. An die Geräte gingen Alia Krause, Valentina Amaral-Berner, Greta Sailer, Marla Dörr.

Feier steigt

Im Wettkampf II geht’s für Nayla Monatsberger, Johanna Saar, Lucy Lucas, Eva Zimpelmann, Lotta Dörr nun zum Rhein-Main-Donau-Cup nach Würzburg (Sonntag, 5., Montag, 6. Mai). „Die Atmosphäre in der Halle war gut“, so Wolff. Sie dankte dem Gastgeber für die Organisation, dem gar unterschrittenen Zeitplan, dem Kampfgericht: „Es war sehr harmonisch.“

Gerade informierte sie noch den aus Oberstdorf zurückkehrenden betreuenden Lehrer Sven Laforce über den Erfolg, schon galt die Frage der Feierlichkeit: Tankhof oder Turnerheim?