Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Schleifen von Brillengläsern entsteht Mikroplastik. Durch das Kühlwasser gelangen die Partikel dann ins Abwasser, in Kläranlagen und dann in die Umwelt. Wie will der Speyerer Optiker Jan Strube das verhindern?

Die Masse ist weiß. Auf den ersten Blick wirkt sie trocken, bröselig. Beim Anfassen wird allerdings schnell klar, dass der Inhalt des Metallbehälters eher feucht ist und in einen mehligen