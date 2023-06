Die Idee, den Schicksalen unfreiwilliger Soldaten endlich Raum zu geben, ist gut und richtig.

Der Umgang mit deutscher Geschichte von 1933 bis 1945 ist und bleibt schwierig. Das betrifft auch den Umgang mit deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Sie zählen für viele zu den Tätern des Nationalsozialismus, über deren Schicksale und Verbleib nicht geredet wird. Dabei sind doch auch sie zu Opfern geworden auf den Schlachtfeldern, ohne die geringste Aussicht zu überleben. Männer, deren Traum vom kleinen Glück sich noch nicht erfüllt hatte, die zwangsweise in einen Krieg gezogen wurden, den sie nicht zu verantworten hatten. Sie ließen Eltern, Frauen und Kinder zurück, sie starben jung und allein. Deshalb ist die Idee, dem nachzuspüren, was von ihnen übriggeblieben ist, gut und richtig. Es soll weder etwas verharmlost noch in den Himmel gehoben werden. Aber die Nachfahren haben ein Anrecht darauf, die Geschichten der Speyerer Soldaten zusammenzutragen. Sie sind jetzt gefragt.