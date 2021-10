Stolpersteine (2): Am 4. November werden zum vierten Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an zwölf Bürger aus sechs Familien sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Speyerer Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. Zu ihnen gehört auch das Ehepaar Hermann und Pauline Kaufmann, das nicht lange in Speyer bleiben konnte.

Der aus dem saarländischen Hilbringen stammende Hermann Kaufmann (1876-1956) erwirbt am 21. September 1905 für knapp 80.000 Mark das 1704 erbaute Anwesen in der Speyerer Maximilianstraße 25. Der Vorbesitzer, der jüdische Speyerer Kaufmann Adolf Emanuel Annathan, hatte hier in zweiter Generation ein Geschäft für Manufaktur-, Schnitt- und Modewaren geführt.

Mit seiner Frau Pauline (1880-1962) betreibt Kaufmann nun erfolgreich ein Geschäft der gleichen Branche. Nebenher hat das Ehepaar – wie einige andere Handlungen in der Maximilianstraße auch – eine Bettfedern- und Reinigungsanstalt.

Die Hermanns waren weder politisch noch in vielen Vereinen aktiv. Bekannt ist aber, dass das Paar zwei Kinder hatte: Ihr Sohn Fritz (geboren 1907) wird Opfer eines tragischen Schwimmunfalls. Er ertrinkt am 7. August 1931 zusammen mit seiner Verlobten Lisbeth Kestler im Rhein. Seine drei Jahre jüngere Schwester Lilli heiratet am 30. Januar 1930 Otto Hirsch, den Besitzer des Geschäftshauses Maximilianstraße 31.

Ausgewandert in die USA

Im Dritten Reich wird jüdischen Betrieben auf „gesetzlichem Wege“ zunehmend die Existenzgrundlage entzogen. 1938 wird die Gewerbefreiheit eingeschränkt, Geschäfte müssen sich registrieren. Am 12. November 1938 folgt schließlich die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft. Jüdische Einzelhandelsgeschäfte und Betriebe müssen bis spätestens 1. Januar 1939 geschlossen werden. Dem Ehepaar Kaufmann gelingt am 15. September 1938, wenige Wochen vor dem Novemberpogrom, die Flucht nach Los Angeles im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Ihre letzte Ruhestätte finden Hermann Kaufmann und seine Frau im Sholom Memorial Park in San Fernando bei Los Angeles.

Am 25. August 1938, noch bevor das Ehepaar Kaufmann in die USA geht, erwirbt ein 1936 zugezogener Textilkaufmann das Anwesen Maximilianstraße 25 und eröffnet ein Geschäft für Damenbekleidung.

Tochter Lilli (1910-2000) war mit Ehemann Otto Hirsch (1901-1953) und den beiden Töchtern Marlies (1932-2015) und Eveline (1935-2009) bereits 1936 nach den USA ausgewandert. Ihnen hatte das Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße 31 gehört. Nach dem Tod von Otto Hirsch heiratet Lilli Ernest Jacobson (1899-1972).