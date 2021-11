Am Donnerstag werden zum vierten Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an Bürger sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert und beschrieben. Die RHEINPFALZ veröffentlicht die Beiträge. Heute: das Schicksal des Lehrers Leo Waldbott.

Am 28. Januar 1867 wird Leo Waldbott in Oberlustadt/Pfalz geboren. Bereits im Alter von zwei Jahren verliert er seinen Vater. Er wächst bei der neunköpfigen Familie seines Großvaters Levi Waldbott in Steinbach am Donnersberg auf. Leo Waldbott besucht nach der Volksschule die Realschule in Landau und Kaiserslautern, am dortigen Lehrerseminar erhält er seine Ausbildung. Seine erste Stelle tritt er Sommer 1885 im kleinen Hagenbach bei Germersheim an, wo er neben dem Unterricht auch die Leitung des Gottesdienstes übernimmt.

Seit März 1890 als Lehrer in Speyer tätig, heiratet er Hermine Rosenberger (1867-1920) aus Rülzheim. Sie erwerben das neuerbaute Haus in der Schwerdstraße 22. Waldbotts Aufgabenbereich in Speyer ist umfangreich: Außer dem Volksschul-Unterricht in den Elementarfächern leitet er auch den jüdischen Religionsunterricht für sämtliche sechs Speyerer Schulen samt Gymnasium; 1890 umfasst die jüdische Gemeinde etwa 500 Seelen. Leo Waldbott ist auch Kantor der jüdischen Gemeinde, singt in der Liedertafel als Tenor. Zudem ist er Dirigent des Synagogenchors und zeitweilig Organist der jüdischen Gemeinde.

Verdienst um Altenheim

Die Waldbotts bekommen drei Kinder: Emil (1891-1972), die früh verstorbene Elisabeth (1893-1917) und Georg (1898-1982). Seit 1896 lebt seine Mutter Clara, geborene Neu (1841-1912) gleichfalls in Speyer. Berufliche Anerkennung erfährt Waldbott in seinem Beruf, als er 1911 zum Haupt-, 1916 zum Oberlehrer befördert wird. Vier Jahre darauf stirbt seine Frau 53-jährig. Eine Krankheit zwingt ihn selbst 1921 zur Aufgabe des Kantorenamts, 1923 auch zur Aufgabe des Lehrberufes. Er ist lange anderweitig aktiv: als Vorsitzender der Freien Vereinigung israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz, des hiesigen Briefmarkensammlervereins, vor allem aber als Initiator und Verfechter eines jüdischen Altersheimes für die Pfalz (1912/14 in Neustadt). Für seine allgemeinen Verdienste wird der Lehrer an seinem 70. Geburtstag geehrt (1937), als ihm das Bezirksrabbinat bei einer Feier in der Synagoge den rabbinischen Ehrentitel „Chawer“ verleiht.

Damals leben seine Söhne schon lange in den USA: Emil war bereits 1910 ausgewandert, Georg (in den USA: George) folgte 1923, nach Abschluss seines Medizinstudiums. Am 10. November 1938 von der Gestapo zusammen mit seiner Haushälterin Susanne Katten aus der Saarpfalz ausgewiesen, kann Waldbott nach einem fünfwöchigen Aufenthalt bei Mannheimer Freunden im Dezember von Bremen aus in die USA flüchten. Sein Guthaben reicht gerade noch für die Überfahrt und Transport des Hausrats. Die Pension sowie die Mietzahlungen für sein Haus belegt ab Anfang 1939 das Finanzamt mit Beschlag, ab Juli bleibt beides vollkommen aus. Bis zu seinem Tod am 26. Mai 1940 lebt er in der Nähe seiner zwei Söhne und ihrer Familien in Detroit in Michigan.

Termin

Die Stolperstein-Verlegung für zwölf Speyerer Bürger aus sechs Familien beginnt am Donnerstag, 4. November, um 11.45 Uhr vor dem Haus Maximilianstraße 89. Danach geht es weiter vor die Maximilianstraße 30, 27 und 25 sowie in die Schwerdstraße 15 und 22. Vorab gibt es einen städtischen Empfang. Die Stolpersteine gehen auf Künstler Gunter Demnig zurück, der an dem Termin nicht teilnehmen kann.