Stolpersteine (3): Am 4. November werden zum vierten Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an zwölf Bürger aus sechs Familien sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. Auch die Familie Metzger gehörte dazu.

Friedrich Metzger kommt am 23. August 1888 zur Welt. Er entstammt einer alteingesessenen Speyerer Familie. Sein Vater Ludwig eröffnet am 10. November 1907 mit dem „Tonbildtheater“ im Obergeschoß des Bekleidungsgeschäftes Blumenthal in der Maximilianstraße 15 das erste feste Kino in Speyer. Doch Friedrichs Engagement gilt auch der Arbeiterbewegung und der Politik. Er ist aktives Mitglied der SPD und der Turngesellschaft Speyer.

Friedrich dreht Lokalberichte für das Kino seines Vaters. Seine Schwester Rosalia, die von Beruf Fotografin ist, bearbeitet das Rohmaterial. Friedrichs Bruder Adolph ist der Filmvorführer im Lichtspielhaus. Nach dem Tod des Vaters vergibt die Familie 1917 das Kino an Familie Bantleon.

Hutgeschäft in der Hauptstraße

Im Ersten Weltkrieg meldet sich Friedrich Metzger freiwillig als Pionier, er wird an der Westfront eingesetzt. Während eines Heimaturlaubs heiratet er am 17. März 1915 die aus Malsch bei Wiesloch stammende Modistin Guta Hess, die am 2. April 1889 geboren wurde.

Das Ehepaar Metzger bekommt zwei Kinder: Am 17. Mai 1916 kommt zunächst Sohn Ludwig Gustav zur Welt. Tochter Ellen folgt am 11. Januar 1920. Die junge Familie wohnt seit Juli 1919 als Mieter in der Maximilianstraße 56 in Speyer. Dort befindet sich auch Gutas Salon. Ende 1926 können sie das Anwesen Maximilianstraße 27 erwerben. Dort betreibt Guta nun ihr Hutgeschäft sowie ein Atelier mit mehreren Lehrlingen. Inhaber des Ladens ist ihr Ehemann Friedrich.

Als die Nationalsozialisten zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrufen, stehen am 1. April 1933 auch vor dem Metzgerschen Modegeschäft SA-Männer, die Kunden vom Eintritt in den Laden abhalten wollen. Gewarnt von „einem Turnbruder aus den Reihen der Polizei“, geht die Familie Anfang 1934 zunächst nach Straßburg. Sohn Ludwig hatte Speyer bereits im Herbst 1933 verlassen.

Als „feindliche Ausländer interniert“

Die restriktive französische Einwanderungsgesetzgebung zwingt die Familie jedoch zur Rückkehr nach Deutschland. Sie kommen nach Ludwigshafen zu Verwandten. Nur Ludwig als Schüler darf bleiben, kann ein Ingenieurdiplom im Bereich Maschinenbau ablegen. Wieder nach Frankreich zurückgekehrt, wird die Familie mit Kriegsanfang 1939 als „feindliche Ausländer“ interniert. 1940 können die Metzgers schließlich mit der Hilfe von Fluchthelfern in die Schweiz gehen. Nach einem Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne erreicht Sohn Ludwig in der Schweiz sein zweites Ingenieurdiplom in Elektromechanik.

Seine Schwester Ellen heiratet 1938 Robert Herz. Den beiden gelingt 1940 die Flucht in die USA. Friedrichs Bruder Maximilian (1890-1963) war mit seiner Frau 1937 nach Straßburg emigriert, beide blieben ihr Leben lang im Elsass. Der jüngere Bruder Adolf (1894-1966) emigrierte in die USA und blieb im Filmgeschäft.

Die Stolpersteine vor dem Haus Maximilianstraße 27 sollen an Friedrich Metzger, Guta Metzger sowie ihre Kinder Ludwig Metzger und Ellen Herz erinnern.