Stolpersteine (4): Am 4. November werden zum vierten Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an zwölf Bürger aus sechs Familien sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. Zu ihnen gehörte auch das Ehepaar Klein.

Leopold Klein wird am 1. Oktober 1867 in Meisenheim am Glan geboren. Sein Vater eröffnet 1892 in der Maximilianstraße 30 das Schuhgeschäft „David Klein Schuhwarenhaus“. Nach dem Tod des Vaters 1905 übernimmt Leopold das Wohn- und Geschäftshaus und führt das Schuhgeschäft weiter.

1907 heiratet er Toni Herz, geboren am 22. November 1882 in Witten an der Ruhr. Kurz darauf kommt die gemeinsame Tochter Elsa Regina zur Welt. Leopold und Toni leiten gemeinsam das Schuhgeschäft, das sie nach einigen Jahren in „Schuhhaus Klein“ umbenennen. Sie setzen sich für ihre Stadt und die jüdische Gemeinde vor Ort ein.

Am 1. April 1933 trifft der Boykott jüdischer Geschäfte auch das „Schuhhaus Klein“. Leopold stirbt am 26. Januar 1934 und wird auf dem Jüdischen Friedhof in Speyer beigesetzt.

Zwangshypotheken auf Geschäft

Vermutlich im Sommer 1938 muss Toni Klein Zwangshypotheken auf Schuhgeschäft und Haus aufnehmen. Sie verliert schließlich alles. Am 20. Dezember 1938 wird ihr Geschäft aus dem Handelsregister gestrichen, ein für die Nationalsozialisten „arischer“ Nachfolger aus Neustadt übernimmt. Eine oder mehrere ehemalige Verkäuferinnen sollen sie heimlich mit Lebensmitteln versorgt haben.

Der ersten Deportation von Juden aus Baden und der Saarpfalz nach Gurs am 22. Oktober 1940 kann Toni entgehen. Am 26. Juli 1942, also zwei Jahre später, wird sie mit den letzten sechs jüdischen Speyerern über Köln nach Theresienstadt deportiert. Am 15. Mai 1944 verschleppt man sie nach Auschwitz, wo sie am 30. Juni ermordet wird.

Flucht nach Argentinien

Tonis Tochter Elsa Regina besucht eine Internatsschule in Lausanne. Sie heiratet 1932 den Mannheimer Alfred Viktor Blüm (1901-1955). 1936 wird in der Quadratestadt Tochter Eveline Flora geboren. Eine gemeinsame Freundin aus Speyer verhilft Viktor Blüm zur Auswanderung nach Buenos Aires. Elsa Regina wird am 22. Oktober 1940 mit ihrer vierjährigen Tochter Eveline von Mannheim aus nach Gurs deportiert. Das kleine Mädchen stirbt dort nach wenigen Wochen. Elsa Regina gelingt die Flucht nach Argentinien.

Die Stolpersteine vor dem Haus Maximilianstraße 30 werden für Leopold Klein und seine Frau Toni verlegt.