Ravenna in Italien ist die Partnerstadt von Speyer – und in Ravenna starb vor 700 Jahren der Dichter Dante, dessen „Göttliche Komödie“ zur ersten Liga der Weltliteratur gehört. Klar, dass Stoffe aus diesem Werk auch auf die Opernbühne kamen. Die bekannteste Oper nach Dante ist sicher „Gianni Schicchi“ von Giacomo Puccini auf ein Libretto von Giovacchino Forzano, 1918 als Teil von „Il Trittico“ uraufgeführt. Dabei geht es um eine Erbschleicherei mit (bei Dante) höllischem Ausgang. Die Oper aber ist eine Komödie und neben Verdis „Falstaff“ die bedeutendste Buffa nach Rossini. Darum geht es: Familie Donati wurde vom verblichenen reichen Onkel enterbt. Da aber noch niemand das Testament gesehen hat, soll es kurzerhand dem Notar neu diktiert werden. Dafür schlüpft der stadtbekannte Schlaumeier Gianni Schicchi in die Rolle des altersschwachen Onkels. Aber Gianni Schicchi macht nur scheinbar gemeinsame Sache mit der geldgierigen Familie. Am Ende sind die Betrüger die Betrogenen und das Erbe landet bei denen, die es am meisten verdienen. Die Arie der Lauretta „O mio babbino caro“ ist eine der populärsten Opernstücke überhaupt. Am 12. Mai um 19 Uhr ist das Stück in einer neuen Produktion des Badischen Staatstheaters Karlsruhe als Live-Stream kostenlos zu sehen. Johannes Willig dirigiert, Anja Kühnhold inszeniert. Über folgenden Link ist der Stream erreichbar: https://dringeblieben.de/videos/gianni-schicchi-oper-in-einem-akt-von-giacomo-puccini. Infos unter www.staatstheater.karlsruhe.de. Vor 45 Jahren gab es just in Karlsruhe die deutsche Erstaufführung einer anderen aufregenden Dante-Oper, Riccardo Zandonais „Francesca da Rimini“ von 1914 auf ein Libretto von Gabriele D’Annunzio nach dessen gleichnamigem Drama. Dieses Stück hat übrigens der Bruder von Mathilde Vollmoeller Purrmann ins Deutsche übersetzt.