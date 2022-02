Die Verbraucherzentrale bietet am Dienstag, 22. Februar, 18 Uhr, ein Web-Seminar zum Thema Elternunterhalt und dessen Berechnung an. „Der Weg zum Pflegegrad“ heißt ein zweites Web-Seminar, das am Mittwoch, 9. März, 17 Uhr, stattfindet. Interessierte können sich unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp für die kostenlosen Seminare anmelden. Notwendig für die Teilnahme ist ein Computer mit Internetzugang.