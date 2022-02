Das Priester- und Pastoralseminar St. German in Speyer bietet am Freitag, 18. Februar, 16 bis 18 Uhr, eine Online-Veranstaltung zum Thema „Wenn Kinder trauern“ an. Die Fortbildung, bei der vermittelt werden soll, was man im Trauerfall von Kindern lernen aber auch wie man sie in ihrer Trauer begleiten und unterstützen kann, richtet sich dem Veranstalter zufolge an alle Menschen, die sich in der Begleitung von Trauernden ehren- oder hauptamtlich engagieren und alle Interessierte.

Die Referenten sind Kerstin Fleischer von der Hospiz- und Trauerseelsorge sowie Thomas Stephan, Notfallseelsorger und Referent in der Schulabteilung des Bistums Speyer. Anmeldung unter Telefon 06232 6030-0 oder per E-Mail an priesterseminar@sankt-german-speyer.de.