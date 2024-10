„Wie sag ich's meinem Kind?“ - Diese Frage will eine Online-Fortbildung des Bistums Speyer beantworten. Krankheit, Sterben und Tod, Trennungen, Scheidungen, Umzug, Arbeitslosigkeit und vieles mehr: Für Eltern, Großeltern und Pädagogen stellt sich oft die Frage, wie sie mit Kindern und Jugendlichen am besten über schwierige Lebensereignisse reden können. Zu dem Thema bietet das Bistum am Montag, dem 4. November, von 18 bis 21 Uhr eine Online-Veranstaltung an. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung bis zum 28. Oktober wird gebeten beim Referat Hospiz- und Trauerseelsorge, Telefon 06232 10 22 88, E-Mail: hospiz-trauerseelsorge@bistum-speyer.de.rhp.