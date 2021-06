Daniel Fleischmann, der Schlagzeuger und Tonstudiotüftler, hat mit den Beat-Men-Sessions ein neues Online-Format gestartet. Dabei tritt eine feste Gruppe mit wechselnden Sängern auf. So entsteht etwas Neues.

Vor einigen Monaten stand Daniel Fleischmann, Schlagzeuger und Tonstudiotüftler – und hauptberuflich Leiter des Speyerer Bürgerbüros –, bereits im Rahmen eines Szeneüberblicks zur Corona-Lage Rede und Antwort. Dabei entwickelte sich noch eine längere Diskussion über die Möglichkeiten und physikalischen Grenzen des gemeinsamen Musizierens via Internet.

Stichwort Latenzzeit, also die Zeit, die ein Audio- oder Videosignal braucht, um hin- und her übertragen zu werden, was effektives gemeinsames Musizieren fast unmöglich macht. Aber eben nur fast. „Man kann die Gesetze der Physik nicht ändern“, bellte der Chefingenieur des Raumschiffes Enterprise seinem Captain entgegen. Aber man kann sie vielleicht beugen, sagt Daniel Fleischmann in bester Captain Kirk-Manier.

Jamulus und Sonobus

Der Schifferstadter Keyboarder Roland Moschel habe ihn auf die Software namens Jamulus aufmerksam gemacht, die über ein komplexes Server-Client-System die Latenzen herausrechnet und musizieren in nahezu Echtzeit ermöglicht, zumindest, so lange die Musiker noch auf demselben Kontinent sind, fügt Fleischmann mit einem Lachen hinzu.

Dieser Kontakt war allerdings nur ein Beispiel für das, was die erzwungenen Änderungen durch Auftrittsverbote und Coronamaßnahmen in der Musikszene angestoßen haben.

Man trifft Musiker auf diesen Plattformen, denen man sonst nie begegnet wäre und so ergeben sich auch reale Auftritte. Das bedingt das System dieser offenen Plattformen, Musiker können „backstage“ sich in Gruppen zusammenfinden, die auf einem Server liegen und dann auf die virtuelle Bühne gehen.

Jay Gomes und dann Klyve

Da sucht zum Beispiel eine Bluegrassband noch einen Percussionisten, damit sie loslegen können, und schon hat man eine Probe und findet auch für sich ganz neue Möglichkeiten, freut sich Daniel Fleischmann. Der Einstieg auf Jamulus ist dabei besonders leicht, denn besagter Roland Moschel war bereits in der Region sehr rührig und hat bereits über 30 Musikern den Einstieg ermöglicht. Ein ähnliches System, das ebenfalls etwas technisches Know-how erfordert, aber auch dem Latenzproblem zu Leibe rückt, ist Sonobus, mit dem Fleischmann ebenfalls gute Erfahrungen gemacht hat. Der Optimismus ist ihm anzuhören, denn nicht nur virtuell, sondern auch in der echten Welt hat er neue Projekte an den Start gebracht. Mit den Beat-Men-Sessions hat er ein neues Format gestartet, bei dem eine feste Gruppe – Jon Diven, Bass, Christoph Stadtler, Gitarre, Michael Rentschler, Keyboard, Daniel Fleischmann, Drums – von wechselnden Sängerinnen und Sängern verstärkt wird.

Zur Premiere war Jay Gomes, bekannt aus „The Voice of Germany“, dabei. Bei der nächsten Ausstrahlung wird Klyve, den man in den Lindberg-Sessions in Mannheim am Flughafen regelmäßig live erleben kann, am Mikro stehen. Das Prinzip ist so einfach wie unterhaltsam: Live aufgezeichnet, wird rund eine Viertelstunde gespielt, die Variationen und Interpretationen der Stücke entwickeln sich dabei spontan, wie beim Auftaktstück Baby Elephant Walk von Henry Mancini, das beim ersten Mal sehr funky daherkommt. Patzer inklusive, aber auch die bleiben drin, es wird nichts editiert oder wiederholt.

Auf der virtuellen Bühne

Das Konzert wird dann auf dem eigenen YouTube-Kanal online gestellt. Alle zwei Wochen samstags um 20.30 Uhr geht eine neue Session online. Spenden sind willkommen, aber vor allem ging es darum, wieder gemeinsam Musik zu machen, so Fleischmann, der selbst völlig ausgehungert war nach diesem Gefühl.

Einer der Beat-Men war bereits so weit am Boden, dass ihm die Sessions neuen Lebensmut gegeben haben, so Fleischmann, ohne an dieser Stelle Namen nennen zu wollen. Selbst wenn nach der Delta-Mutante noch das ganze griechische Alphabet durchbuchstabiert wird, bis wieder Menschen Konzerte live erleben dürfen, so entwickeln sich doch im Schatten der Pandemie auch Dinge, die über eine Welle hinausreichen.

Zum Beispiel neue Kontakte, neue Ideen wie die Beat-Men-Sessions und auch neue Technologien, die Musikern vielleicht noch keine Erwerbsperspektive, aber immerhin einen Hoffnungsschimmer bieten können.

