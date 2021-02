Es ist Fasnachtssamstag und keiner geht aus? Stimmt. Die Pandemie ist dagegen. Ein Speyerer DJ-Quartett, das Kollektiv „Kommando Hasenpfuhlstraße“ und ein Videokünstler wollten das nicht hinnehmen. Sie haben eine „Online-Party für Auge und Ohr“ organisiert, die Stadt unterstützt. Gesendet wird vom Alten Stadtsaal direkt in die Wohnzimmer.

Inspiriert von einer, die am Rosenmontag Geburtstag feiert, habe er die Idee zum Happening am Faschingssamstag geboren, berichtet Stefan „Hering“ Cerin der RHEINPFALZ von ersten Überlegungen fürs Happening. Unter dem Motto „I scream, you scream, we all scream for Speyer.Kultur.Stream!“ ist inzwischen alles unter Dach und Fach. Cerin verspricht sechs Stunden Bilder und Töne ganz besonderer Güte. „Gute Laune im Alten Stadtsaal und vor den Endgeräten ist das Ziel“, betont er. Jeder DJ legt demnach eineinhalb Stunden auf. Hering macht um 19 Uhr den Anfang mit „Feingedengeltem aus Jazz, Rock, Soul und allem dazwischen. Nach ihm gibt es ab 20.30 Uhr eine „ziemlich irre Fahrt“ durch die Welt der Popmusik mit „Wizard On The Jukebox“ alias Tommy Alfter. DJ Flö lädt um 22 Uhr mit einem „Easy Saturday Night Groove“ ein, Möbel zu rücken und das Tanzbein vor dem Endgerät zu schwingen. Bis 1 Uhr führt Disco 2000x von der Rückseite des Mondes „Back To The Basics“.

Anspruchsvolles Gute-Laune-Programm

Der Neustadter Videokünstler Gunnar Keppler „Düsterleuchten“ begleitet die Stream-Show mit Videokunst live auf der Bühne. Johannes Grehl, technischer Leiter des nach Angaben Cerins „künstlerisch anspruchsvollen Gute-Laune-Programms“, sorgt für Licht und Ton vom Feinsten.

Er hoffe auf rege Teilnahme an einem wahrscheinlich in jedem Fall unvergesslichen Abend. Mit Abstand und nach allen Regeln der Hygienevorschriften. „Die Kunst liegt im Detail“, sagt Hering.

Stream