Bei den Internationale Wochen gegen Rassismus in Heidelberg ist eine Online-Lesung „… die uns Helfer waren in der Not“ mit Gedok-Autorinnen und -Schauspielerinnen am Freitag, 19. März, um 20.15 Uhr via Zoom-Meeting (der Link ist https://www.youtube.com/watch?v=pvxG67zhrh0) aus dem von Norbert Giovanni herausgegebenen Buch „Stille Helfer“ mit Texten von Adriana Carcu, Heide-Marie Lauterer, Gerhild Michel, Dorothea Paschen, Sonja Viola Senghaus aus Speyer, Marion Tauschwitz und Helga Karola Wolf. Gedok-Literatinnen und Darstellende Künstlerinnen stellen widerständige Heidelberger Frauen vor, die mit Mut und Selbstbewusstsein dem Nazi-Terror trotzten und den Verfolgten wirksame Hilfe leisteten.