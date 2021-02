Bei einer Online-Lesung des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) ist auch die Autorin Sonja Viola Senghaus aus Speyer dabei. Sie ist zugleich die Leiterin der Sektion Speyer/Autorengruppe Spira des Literarischen Vereins der Pfalz. Die VS On Lesung des Kulturwerks deutscher Schriftsteller Projektbüro Berlin und des Verbands Deutscher Schriftsteller auf twitch ist am Donnerstag 4. Februar, 19.45 bis 21.45 Uhr. „Riss in der Wirklichkeit“ ist der Titel von Lesung und Diskussion mit Angelika Lauriel, Gert-Peter Merk und Sonja Viola Senghaus.

Um direkt zur Lesung zu kommen, muss man den Link https:zoom.us/j/99579950937?pwd=c1B1T3RpdOt3MkV2MnFBNTlhclVzdz09 kopieren und auf dem Browser öffnen. Danach kann die Sendung unter http://youtu.be.be/R3q7TvHTKh4 oder bei VS-Lesungen auf twitch

angeschaut werden.