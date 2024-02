One Billion rising“ soll vieles sein: ein Festival der Heilung, der Ermächtigung, der Kunst, des Tanzes, der Gemeinschaft, der Verbindung mit der Natur, der Liebe und des Körpers. In diesem Jahr wird die Aktion nicht nur auf den 14. Februar, den Valentinstag, beschränkt. Es finden mehrere Aktionen statt, wie Workshops zur gewaltfreien Kommunikation, Malerei oder Poesie. Die Songs „Rise for Freedom“ und „Spreng die Ketten“ stehen im Zentrum der Veranstaltung mit Tanz und Trommeln auf dem Geschirrplätzel. Die Teilnehmenden setzen so ein Zeichen für Frieden, Mitgefühl, Freundlichkeit, Verbundenheit, Gemeinschaft, Fürsorge und der Solidarität für Unterdrückte insgesamt.

„Sehr, sehr wichtig“, findet die städtische Gleichstellungsbeauftragte Lena Dunio-Özkan solche Aktionen. Die häusliche Gewalt sei sogar „leicht gestiegen“, hat sie beobachtet. Speyer habe zwar ein neues Frauenhaus, dort seien aber „alle Plätze voll belegt“. Es sei zum einen schade, dass man solche Einrichtungen brauche, zum anderen gebe es davon in Rheinland-Pfalz zu wenige.

„Wir müssen das zur Sprache bringen“

„Wir müssen das zur Sprache bringen“, findet Ewa Romeinjn aus Speyer, die an diesem Mittwochabend zum Geschirrplätzel gekommen ist. „Wir sollten häufiger an all die Ungerechtigkeiten denken, auch gegenüber Minderheiten und Menschen, die anders sind“, fügt sie an.

„Jede Frau hat schon Grenzüberschreitungen erfahren“, mahnen die Schülerinnen aus der Burgfeldschule, dem Gymnasium am Kaiserdom und dem Edith-Stein-Gymnasium. Und ergänzen: „Jede dritte Frau wird sexuell belästigt.“ Sexuelle Gewalt sei ein strukturelles Problem, das auch strafrechtlich „viel zu wenig belangt“ werde. Sie wünschen sich, dass Betroffenen mehr geglaubt werde. Zudem sollten mehr Beratungsstellen auch für Männer und Jungs eingerichtet werden. Und sie weisen auf ein weiteres Phänomen hin, das als „Opferblaming“ bekannt ist: Kurze Röcke etwa seien „kein Freifahrtschein für Zudringlichkeiten“. Und sie geben eine Denkaufgabe mit: „Sollte es nicht eher heißen ,Erzieht eure Jungs’ als ,Schützt eure Mädchen?’“

Die Veranstalterinnen Anette Beuser und Kerstin Gerber betonen, dass Rechtsextremismus und Frauenfeindlichkeit eng miteinander verknüpft sind. Sie zitieren AfD-Politiker mit „eindeutig gewaltverherrlichende Aussagen“. Zudem gebe es „zunehmend frauenfeindliche Kommentare“ und „körperliche Machtdemonstrationen“ gegen das rechte Feindbild einer „emanzipierten Frau“. Feminismus werde als Krebs bezeichnet. „Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute hier sind“, sagen sie.

Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) erinnert an die globalen Krisen, die die Menschenrechte weltweit gefährdeten, außerdem an Genitalverstümmelungen sowie Gewalt an Mädchen und Frauen im häuslichen Bereich, Kinderehen und unsichere bis tödliche Schwangerschaftsabbrüche, weil Frauen nicht über ihre eigene Sexualität bestimmen dürfen.