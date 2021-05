Menschen mit positiver Energie weltweit mit der gleichen Musik zur gleichen Choreographie in Bewegung zu bringen, hat die Aktion „One Billion Rising“ in der Vergangenheit verstanden. Sie ist ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Das soll am Sonntag wieder so sein. In Speyer war der Tanz Treff Thiele Dreh- und Angelpunkt der Vorbereitungen – trotz Lockdowns.

Während Ulla Kullik und ihr Team bisher die Tanzschritte stets Fuß an Fuß einstudiert haben, um schließlich zum großen Flashmob auf dem Geschirrplätzel zu starten, ist 2021 alles anders. Als Solistin wird Kullik am Sonntag in ihrer Tanzschule stehen, wo um 17 Uhr das Einstudieren der Schritte beginnt. Allein wird sie dennoch nicht sein, denn wer möchte, kann sich via Internetstream zuschalten – und natürlich mitmachen.

„Es kommt nicht auf die Exaktheit an, sondern auf das Gemeinschaftsgefühl, den Spaß und die Motivation, die Veranstaltung zu unterstützen“, macht Kullik deutlich. Eine Stunde vor dem offiziellen Start zum allgemeinen „One Billion Rising“-Tanz beginnt das Training. Um 18 Uhr ist offizieller Start der Aktion, die für Gleichberechtigung, Sicherheit und Freiheit von Frauen, die Rechte Geflüchteter, Migranten und auf sexuelle Selbstbestimmung sowie Bildung-, Menschen- und Bürgerrechte steht.

Erfolg auch im Corona-Jahr

Kullik glaubt, dass „One Billion Rising“ auch im Corona-Jahr zum Erfolg werden kann. Sie und ihre Mitarbeiter hätten bereits Erfahrung in Sachen Streaming-Unterricht gesammelt, so die Firmeninhaberin: „Wir haben uns im ersten Lockdown sofort daran gemacht, ein Konzept zu entwickeln, um mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu bleiben.“ Eine riesige Leinwand sowie die Übertragungstechnik wurden installiert. „Wir haben uns dafür entschieden, damit überhaupt etwas stattfindet“, macht Kullik deutlich. Aktuell ist ihr Tanz-Treff in der Raiffeisenstraße fasnachtlich dekoriert. Neben „One Billion Rising“ steht das närrische Wochenende mit entsprechenden Angeboten ins Haus.

„Wir haben mehrere Teams gebildet, die sich nicht treffen dürfen“, berichtet Kullik von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Infektionen. Das komplette Tanz-Treff-Programm werde derzeit nach festem Stundenplan angeboten. Mitglieder erhalten einen Link zum Einloggen. „Mit dem Live-Stream haben sie die Möglichkeit, auch mal bei anderen Kursen vorbeizuschauen.“ So seien beim orientalischen Tanz durchaus auch mal Hip-Hopper zu sehen gewesen.

Digitale Schnupperwoche

Sie könne sich trotzdem nicht daran gewöhnen, alleine im Saal zu stehen, sagt Kullik: „Es tut einem schon weh, wenn man sieht, wie leer alles ist und weiß, wie es sonst im ganzen Haus wuselt.“ Trotzdem: Online-Tanzen sei besser als gar keines – das merke inzwischen auch die Ganztagsschule in Dudenhofen. Schon länger bietet Mitarbeiterin Anke Dann dort Unterricht an. Der läuft seit drei Wochen je zweimal virtuell. „Das kommt super an und die Lehrer sind begeistert“, zieht Kullik eine erste Bilanz.

Werbestrategisch geht der Tanz-Treff kommende Woche den digitalen Weg mit der „Open Channel Week“ – einer Schnupperwoche, in der alle Tanzfreudigen sich einen Einblick in das Angebot verschaffen können. Vom 15. bis zum 19. Februar könnten 18 Streams genutzt werden. Zugang über www.tanz-treff-thiele.de.

Termin: „One Billion Rising“ am 14. Februar

„Eine Milliarde steht auf“: Zum Lied „Break The Chain“ tanzen jährlich am Valentinstag weltweit Menschen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Speyer ist seit 2015 dabei. Auch 2021. Auch wenn in diesem Jahr kein gemeinsames Zeichen auf dem Geschirrplätzel gesetzt werden kann. Gemeinsam mit der Speyerer Freiwilligenagentur, dem Frauenhaus plus Fachberatungsstelle, dem Frauen- und Mädchennotruf, der städtischen Gleichstellungsbeauftragten sowie dem Offenen Kanal hätten sie ein Video produziert, dass auf der Internetseite der Stadt zu finden sei, berichtet Cordula Wresch, Sprecherin der Fraueninitiativgruppe „One Billion Rising“ Speyer: „Das Thema ist zu wichtig, um es Pandemie-bedingt auszulassen.“

Jede dritte Frau werde mindestens einmal in ihrem Leben geschlagen, vergewaltigt oder misshandelt. „Jede Frau und jedes Mädchen hat das Recht auf Respekt und auf ein Leben ohne Gewalt“, so Wresch zum Ziel von „One Billion Rising“. Teilnahme am Sonntag, 18 Uhr, ist möglich im Zoom-Meeting mit der ID: 860 1464 6853, Kenncode: OBR2021.