Auf möglichst große Beteiligung hoffen die Veranstalterinnen des Tanz-Flashmobs „One Billion Rising“ am Mittwoch, 14. Februar, 18 Uhr, auf dem Geschirrplätzel. Wie regelmäßig seit 2015 soll damit am Valentinstag für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen demonstriert werden. Die Strategie laut Ankündigung: „Aufmerksamkeit erregen und sich solidarisch zeigen“. Die Organisation haben Arbeitsgemeinschaften der Burgfeldschule, des Gymnasiums am Kaiserdom und des Edith-Stein-Gymnasiums übernommen. Dazu kommt ein Netzwerk von Unterstützung, an dem sich die städtische Gleichstellungsstelle beteiligt. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) ist für ein Grußwort angekündigt. Die Choreographie des Tanzes ist im städtischen Internetangebot unter www.speyer.de/de/familie-und-soziales/frauen/one-billion-rising/ als Video verlinkt. In Speyer gab es dafür auch mehrere öffentliche und kostenlose Tanzproben; ein Termin steht noch aus: am Samstag, 10. Februar, ab 11 Uhr, im Tanzwerk Silvia Rumpf, Ziegelofenweg 46d. pse