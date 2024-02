In Speyer hat sich eine Ortsgruppe der Vereinigung „Omas gegen Rechts“ gegründet. Sie ist damit Teil der nach eigenen Angaben „zivilgesellschaftlichen, überparteilichen Initiative, die sich in den politischen Diskurs einmischen will“, wie es auf der Internetseite heißt. Die Bürgerinitiative ist bundesweit, sowie in Österreich und der Schweiz aktiv und zeigt unter anderem auf vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus Flagge. Am ersten Treffen der Speyerer Gruppe beteiligten sich nach Angaben von Organisatorin Martina Förster sieben Frauen. „Da wir uns noch mehr Beteiligung wünschen, sind auch Menschen ohne Enkel und Männer herzlich willkommen“, erklärt sie. Das nächste Treffen finde am Montag, 26. Februar, 18 Uhr, im Naturfreundehaus. Der Termin diene zur Vorbereitung des internationaen Frauentages am 8. März.