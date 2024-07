Anna-Maria Wagner trägt am Freitag bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris die deutsche Fahne. Bei einem Online-Publikums-Voting fiel die Wahl auf die Judoweltmeisterin und Basketball-Superstar Dennis Schröder. Wagner ist in Speyer bestens bekannt. Zuletzt trat sie 2023 mit ihrer TSG Backnang zum Finale um die deutsche Meisterschaft im Judomaxx auf Gastgeber JSV.

Wagner trug mit zwei engen Siegen gegen die Ukrainerin Yelyzaveta Lytvynenko entscheidend zum Triumph ihrer Mannschaft bei. Bei einem Training im Oktober 2021 vor Ort gab sie einst dem Speyerer Nachwuchs wertvolle Tipps. „Ich möchte den Teilnehmenden verschiedene Techniken beibringen, beispielsweise einen anderen Eingang oder eine andere Eröffnung, die sich vielleicht positiv auf das Ergebnis auswirken“, erläutert die Olympionikin damals im Gespräch mit unserer Zeitung und lobte den Konkurrenten: „Speyer ist ein starker Konkurrent, und der Verein hat natürlich einen Namen.“

Jahrelang sund chon zu Juniorinnenzeiten duellierte sich auch die Speyererin Barbara Bandel mit Wagner und verließ dabei längst nicht immer als Unterlegene die Matte.