388 Ringer aus 49 Nationen kämpften 1972 in München um olympische Medaillen. 50 Jahre danach trafen einige von insgesamt 34 Athleten der damaligen Nationalmannschaften der Bundesrepublik und der DDR in Speyer zusammen – im Gewölbekeller „Catering & Events“ von Stefan Walch in der Großen Gailergasse.

Den Einfall zu dem „1972er Olympioniken-Treffen“ hatten die früheren Schifferstadter Athleten Werner Schröter und Willi Heckmann, der damalige Physiotherapeut Günter Reiland aus Otterstadt trug dazu bei. Schröter, nach seiner Ringerkarriere auch Landrat im Rhein-Pfalz-Kreis, informierte den Präsidenten des Deutschen Ringer-Bundes, den nordrhein-westfälische Landtagsabgeordneten Jens-Peter Nettekoven aus Lüttringhausen. Schröter schlug die Domstadt am Rhein als Treffpunkt vor und dort das Gasthaus des mit ihm seit einer Karibik-Kreuzfahrt befreundeten Speyerer Kochs.

44 Besucher kamen im Restaurant zusammen. Mit seinen 44 Jahren war der ehemalige Oberleutnant Nettekoven, 2011 einige Monate im Bundeswehr-Standort Marmal bei Mazar-e-Sharif in Afghanistan eingesetzt, der jüngste Teilnehmer. Die jeweils sechs Ex-Ringer der einstigen deutschen Ringerverbände, darunter der Silbermedaillen-Gewinner und Schifferstadter Matten-Star Hans-Jürgen Veil aus Dannstadt-Schauernheim sowie die Nationaltrainer Heinz Ostermann und Willi Tepper, zeigten sich in ihrem Alter zwischen 74 und 87 Jahren überwiegend recht rüstig. Insgesamt kämpften 1972 jeweils 17 deutsche Griechisch-römisch- und Freistil-Athleten in der Judo- und Ringerhalle an der Theresienwiese des Münchner Olympiageländes.

Medaille für Leipold

DRB-Präsident Nettekoven zeigte ihnen im Gewölbekeller auch das im Schifferstadter Ringermuseum ausgestellte Ölgemälde, auf dem der legendäre Wurf von Wilfried Dietrich gegen den US-Koloss Chris Taylor zu sehen ist.

Für den 53-jährigen DRB-Vizepräsidenten Sport, Alexander Leipold aus Karlstein am Main, hatte der Ringerchef eine Überraschung: Er überreichte dem früheren Freistil-Experten eine Medaille der Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Die Goldmedaille war dem eigentlichen Olympiasieger wegen eines sehr umstrittenen Doping-Urteils nicht zuerkannt worden. Leipold ist seither nicht Olympiasieger, aber er darf sich immerhin „Sieger der Olympischen Spiele“ nennen.