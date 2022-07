Ein Meilenstein der Motorsportgeschichte: Mit dem „Olympia-Rallye-72-Revival“ feiert das Speyerer Technik-Museum eine der größten Rallye-Veranstaltungen, die jemals in Deutschland stattgefunden hat. Über 3400 Kilometer ging es im Jahr 1972 von Kiel bis nach München. Jetzt findet sie laut Technik-Museum wieder statt und macht Halt in Speyer. In diesem Jahr sind demnach 197 Fahrzeuge dabei. Sie startet – so wie damals – in Kiel und fahren bis nach München. Der Etappenstopp in der Domstadt ist für Donnerstag, 11. August, gegen 17.30 Uhr, im Speyerer Museum angekündigt. Dort stehe die Prüfung „24 Sekunden von Speyer“ auf dem Programm. Dabei ist eine Strecke von 150 Metern in 24 Sekunden zu absolvieren. Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist frei. Weitere Infos unter www.olympiarallye72.com.