Bau- und Verkehrsausschuss sind zufrieden mit dem geplanten Trassenverlauf der Pendler-Radroute durch Speyer. Die Stadt soll demnach mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Absichtserklärung über die stufenweise Umsetzung anstreben. Vier Meter Breite sind laut Stadt für das 4,7 Kilometer lange Teilstück der geplanten Pendler-Radroute Schifferstadt – Wörth in der Domstadt vorgesehen. Die Trasse führt von der Schifferstadter- über Landwehr-, Kurt-Schumacher-, Theodor-Heuss-, Vincentius-, Holz- und Wimphelingstraße in Richtung Römerberg. Unmittelbar an der Strecke liegen acht Schulen, fünf Kindertagesstätten, ein Krankenhaus, die Rentenversicherung und ein Altenheim. Grob geschätzt soll das Gesamtprojekt zwischen fünf und zehn Millionen Euro kosten. Landeszuschüsse sind laut Stadt möglich.