Eigentum verpflichtet. Gut, dass die Stadt Privateigentümer in die Pflicht nehmen will.

Wohnraum ist knapp in Speyer. Manches Haus steht leer, zu viele Wohnungen sind fehlbelegt. Das Angebot an Ferienwohnungen ist zu groß und nicht reguliert. Nicht einmal ihre Anzahl ist bekannt. Das alles ist nicht neu. Schon lange wird darüber diskutiert. Die Satzung muss also her. Genauso dringend wie ein Leerstandskataster. Solange der Stadt für konkrete Überprüfungen die Hände gebunden sind, wird sich an der angespannten Lage nicht viel ändern. Klug angewendet, kann die Satzung helfen, Wohnraum zu gewinnen, der hoffentlich auch für Speyerer bezahlbar ist. Auch hier gilt: Eigentum verpflichtet.