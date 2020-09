Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste am Sonntag gegen 13 Uhr ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Heidelberg. Wie die Polizei Speyer am Montag informierte, war er auf dem Schillerweg in Richtung Festplatz unterwegs. Nachdem er eine Dreiergruppe von Rennradfahrern überholt hatte und nach diesen wieder eingeschert war, kam er aus bislang ungeklärtem Grund ins Schlingern und stürzte. Er trug keinen Helm. Beim Aufprall mit dem Kopf auf dem Asphalt zog er sich eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung zu. Die Polizei rät aufgrund des aktuellen Unfalls nochmals zum Tragen eines Fahrradhelms bei der Fahrt.