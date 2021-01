In den Fokus einer Polizeistreife geriet am Mittwoch, 15.40 Uhr, ein Jugendlicher auf einem Motorroller im Gebiet Birkenweg/Wacholderweg, weil er ohne Helm unterwegs war. Die Beamten sahen ihn nach eigener Mitteilung in ein Haus gehen und klingelten. Die Mutter des Jugendlichen zitierte diesen an die Tür. Dort räumte der 14-Jährige laut Bericht ein, den 50er-Roller seines Vaters ohne das Wissen der Eltern und ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis genutzt zu haben.

Da der 14-Jährige sich zudem auffällig verhielt, ließ ihn die Polizei einen Drogenschnelltest machen. „Dieser reagiert positiv auf THC, sodass ihm im Einverständnis seiner Mutter eine Blutprobe entnommen wurde.“ Den jungen Mann erwarte nun zwei Anzeigen, so Polizei. Ärger mit der Mutter könnte hinzukommen.