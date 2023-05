Einen 17-jährigen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, haben Polizeibeamte am Montagabend gegen 20.45 Uhr in der Rheintorstraße angehalten. Laut Bericht stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Jugendliche nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem Marihuana in der Bauchtasche des 17-Jährigen, einen am Gürtel befestigten Dolch und einen angerauchten Joint im Fußraum des Fahrersitzes. Der Jugendliche räumte den Konsum von Cannabis ein. Auf der Dienststelle wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben.