Der Verein zur Förderung der beruflichen Bildung (VFBB) bietet einmalig offenes Impfen im Gemeindezentrum St. Hedwig an. Nach Angaben von Geschäftsführerin Doris Genz stellt das Land den Impfbus auf vorherige Nachfrage des VFBB im Landesgesundheitsministerium zur Verfügung. „Wir wollen damit dem mangelnden Impfangebot niederschwellig begegnen“, erklärt Genz. Zum ersten oder zweiten Mal Impfen lassen sowie Auffrischen können sich demnach alle Interessierten ab zwölf Jahren am Mittwoch, 26. Januar, von 9 bis 17 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße 8.