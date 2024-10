Drei von 13 Teilnehmern am „Tag der offenen Architekturbüros“ in Rheinland-Pfalz am Sonntag kommen aus Speyer. Mit dabei ist mit ADS Architekten eines der größten Architekturbüros der Vorderpfalz. Unter seinen aktuellen Projekten in Speyer drehen sich so viele um Wohnungsbau, wie schon lange nicht mehr. Von der schwächelnden Baukonjunktur ist bei ADS nichts zu spüren.

Wir sind sehr breit aufgestellt.“ Das ist der wichtigste Punkt, mit dem Dominik Morsey, Gesellschafter neben Markus Fritz, erklärt,