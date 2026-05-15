Der Offene Kanal Speyer ist mit dem Preis des Bildungszentrums Bürgermedien 2026 ausgezeichnet worden. Damit wird sein ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Die Ehrung wurde im Beisein von mehr als 160 Ehrenamtlern der Offenen Kanäle Rheinland-Pfalz beim OK-Tag in Kaiserslautern übergeben. Der Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz Marc Jan Eumann ehrte die Speyerer dafür, dass sie durch ihr besonderes Engagement die Plattform Bürgerfernsehen weiterentwickelten und damit für das gesamte Bundesland Impulse setzten. Dazu trage auch das Media-Tor der Medienanstalt in der Maximilianstraße bei. Dieses ermögliche ein Zusammenwirken von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Medienbegeisterten und ziehe neue Mitglieder an, die sich einbringen. Regelmäßige Übertragungen der Stadtratssitzungen leisteten einen wichtigen Beitrag, um Demokratie live zu erleben.

Thomas Schuster bedankte sich als Vorsitzender des OK Speyer und bestätigte den Einfluss des Media-Tor, das sich „mittendrin in Speyer“ befindet und die Arbeit des Offenen Kanals erlebbar mache. „An Begeisterung mangelt es nicht, wir machen mit Spaß weiter“, sagte Schuster.