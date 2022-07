Mit großem Personal- und Technikaufwand bestreitet der Offene Kanal (OK) Speyer am Sonntag die Liveübertragung des Brezelfestumzugs. Sie ist laut Ankündigung ab 13.30 Uhr im regionalen Kabelnetz „Rheinlokal – OK Speyer“ und auf dem Youtube-Kanal des OK unter https://youtube.com/c/okspeyer zu sehen. Die Moderation übernehmen Anke Keller und Peter Blau, als Zugreporter ist Jürgen Schaaf tätig.

An fünf Kameras sowie Bild- und Tonmischern werden demnach circa zehn Frauen und Männer im Alter von 14 bis 73 Jahren stehen. „Die jüngste Kamerafrau ist Mia Vogt mit 14 Jahren. Sie bedient die zwei Remotekameras“, teilt Wolfgang Schuch mit. Er ist Organisator und Verantwortlicher für die Sendung. Standort der OK-Leute sei vor dem Media-Tor in der Maximilianstraße. Schon der Start des Zuges um 13.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße soll live übertragen werden. Die Zeit, bis der Zug dann am Media-Tor vorbeizieht, wird durch alte Aufnahmen vom Brezelfest 1936, 1955 und 1972 überbrückt.